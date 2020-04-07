ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завершення пандемії коронавірусу в світі прогнозувати рано, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 19:38
Завершення пандемії коронавірусу в світі прогнозувати рано, - ВООЗ
Ілюстративне фото (freepik)

Підіймати тему про завершення пандемії можна буде через два тижні

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Росії Меліта Вуйнович заявила, що завершення пандемії коронавірусу у світі прогнозувати ще рано. Про це повідомляють російські ЗМІ.

При цьому вона додала, що підіймати тему про завершення пандемії можна буде через два тижні.

"Говорити про це ще рано. Зараз проводяться аналізи, моделювання в різних країнах, треба сповільнити рух лінії вгору, щоб великий тягар зменшилася. Все буде залежати від прийнятих заходів і того, як вірус пройшов через населення. Можливо, через два тижні поговоримо про це", - заявила Вуйнович.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. При цьому глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що організація стурбована поширенням коронавіруса у світі.

Крім того, в Організації заявили, що в даний час Європа стала епіцентром пандемії коронавіруса COVID-19, в якій зареєстровано більше випадків зараження і смертей, ніж в усьому іншому світі.

У "Слузі народу" шукають правовий механізм відмови від держфінансування У США почали випробовувати вакцину від коронавірусу
Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся