Еще одна страна ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

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В Эфиопии зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом

Правительство Эфиопии приняло решение ввести режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает WKZO.

Однако премьер-министр Абий Ахмед не сообщил, какие дополнительные меры будут предприняты в условиях чрезвычайного положения.

"Учитывая серьезность ситуации с коронавирусом, правительство Эфиопии ввело чрезвычайное положение в соответствии со статьей 93 Конституции", - заявил премьер-министр.

Власти уже приняли ряд мер, чтобы остановить распространение вируса, включая закрытие школ, запрет общественных собраний и требование, чтобы большинство сотрудников работали из дома.

По последним данным, в Эфиопии зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом, два человека скончались.

Напомним, 13 марта в Эфиопии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Так, коронавирус зафиксировали у 48-летнего японца, который прибыл из Буркина-Фасо в начале марта.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прогнозировать завершение пандемии COVID-19 еще рано. По словам представителей ВОЗ, поднимать тему о завершении пандемии можно будет через две недели.