Ще одна країна відкрила кордони для українців

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

У Міністерстві закордонних України розповіли, скільки країн відкриті для українців. Нещодавно додалась ще одна країна.

Про це заявив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Додався Узбекистан, зазначив міністр.

"Відкритими або відносно відкритими залишаються 59 країн", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. Зокрема, "червоними" стали Польща, Грузія і Хорватія.

Раніше повідомлялося, що уряд Франції розглядає можливість запровадження загальнонаціонального карантину мінімум на чотири тижні. Він не передбачає локдауну, але посилює обмеження по всій країні.

Як повідомляло РБК-Україна, минулої неділі Франція зареєструвала рекордні 52 010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір запропонувати прем'єр-міністри федеральних земель ФРН ввести в країні так званий "легкий" карантин.