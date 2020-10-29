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Еще одна страна открыла границы для украинцев

Киев, Четверг 29 октября 2020 10:17
Еще одна страна открыла границы для украинцев
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, сколько стран открыты для украинцев. Недавно добавилась еще одна страна.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Добавился Узбекистан, отметил министр.

"Открытыми или относительно открытыми остаются 59 стран", - заявил он.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия.

Ранее сообщалось, что правительство Франции рассматривает возможность введения общенационального карантина минимум на четыре недели. Он не предусматривает локдауна, но ужесточает ограничения по всей стране.

Как писало РБК-Украина, в минувшее воскресенье Франция зарегистрировала рекордные 52 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Также канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый "легкий" карантин.

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