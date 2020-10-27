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У Франції можуть запровадити загальнонаціональний карантин на місяць

Франція, Вівторок 27 жовтня 2020 20:35
У Франції можуть запровадити загальнонаціональний карантин на місяць
Фото: Емманюель Макрон (flickr.com/ammiragliogiuseppedegiorgi)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Франції розглядає можливість запровадження загальнонаціонального карантину мінімум на чотири тижні. Він не передбачає локдауну, але посилює обмеження по всій країні.

Про це повідомляє BFMTV.

Наголошується, що серед обмежень не буде закриття шкіл і дитячих садків, а також обмеження роботи державних служб та необхідної діяльності, список якої ще не узгоджено.

В рамках карантину можуть закрити бари і ресторани по всій країні, а також ввести обмеження на пересування. Також буде видана рекомендація за можливості перевести роботу на дистанційний режим. Це стосується і навчання в університетах.

У середу ввечері президент Емманюель Макрон повинен виступити із зверненням, в якому повідомить про нові обмеження.

В уряді вважають, що на тлі рекордних показників зараження коронавірусом потрібно вводити обмеження по всій країні, а не лише в найбільш постраждалих регіонах, оскільки новий спалах може виникнути в будь-якому місці.

Вчора стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір запропонувати прем'єр-міністри федеральних земель ФРН ввести в країні так званий "легкий" карантин. У випадку його запровадження в Німеччині буде заборонена робота барів і ресторанів.

Нагадаємо, в неділю Франція зареєструвала рекордні 52 010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за останні 24 години.

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