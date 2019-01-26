Ще одна громада Одеської області перейшла в ПЦУ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Участь у голосуванні за перехід в Єдину церкву взяли більше 500 осіб

У суботу, 26 січня, громада селища Сарата Одеської області прийняла рішення про перехід з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Одеської єпархії ПЦУ у Facebook.

Як повідомляється, участь у голосуванні за перехід Свято-Покровської громади до Єдиної православної церкви України взяли участь понад 500 осіб.

"Після виступу настоятеля отця Владислава всі присутні практично одноголосно прийняли рішення про перехід", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громада села Пужайкове (Одеська область) стала першою в області хто оголосив про перехід з УПЦ МП до Єдиної помісної православної церкви України. За перехід проголосували понад 300 жителів громади.

Як писало РБК-Україна, президент України Петро Порошенко повідомив, що у Черкаській області 6 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли в Православну церкву України.

Додамо, що у Волинській області вісім парафій УПЦ МП оголосили про перехід в ПЦУ.

Раніше, нардеп Ірина Луценко заявляла, що вже близько 70 церковних парафій перейшли до Православної церкви України.