Ще одна область запровадила обмеження на пересування

Через коронавірус у Чернівецькій області теж вводяться обмеження на пересування у вихідні дні. Про це йдеться у Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).

Повідомляється, що за рекомендацією державної комісії у вихідні та святкові дні в Чернівецькій області будуть введені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування і перебування громадян в громадських місцях. Особливий режим буде діяти з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що в Чернівецькій області закриють продуктові магазини і АЗС на вихідні.

https://www.rbc.ua/ukr/news/chernovitskoy-oblasti-zakroyut-produktovye-1586499281.html

До цього в Київській області суттєво посилили карантин, а місцевим радам рекомендували обмежити пересування і перебування людей в громадських місцях. Обмеження триватимуть в період вихідних та святкових днів (з 13:00 суботи 11 квітня 2020 до 06:00 13 квітня 2020 і з 13:00 18 квітня 2020 до 06:00 21 квітня 2020).

Крім того, сьогодні такі ж обмеження ввели Закарпатська та Волинська області.