Закарпатська область послаблює карантин і запускає транспорт

Фото: карантин у Закарпатській області буде ослаблений (РБК-Україна)

Роботу дитячих садків можуть дозволити не раніше 8 червня

Карантин у Закарпатській області буде ослаблено з 1 червня, в регіоні відновлять спортивні заходи, а також роботу транспорту і готелів. Водночас ослаблення не поширюється на деякі карантинні райони.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Зокрема, сьогодні обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин з 1 червня, оскільки показник нових випадків СОVID-19 знизився до необхідного рівня.

Що буде дозволено:

міжміські, міжобласні та міжнародні перевезення

спортивні заходи без глядачів з участю не більше 50 осіб

релігійні заходи за участю не більше однієї особи на 10 квадратних метрів

робота готелів (крім ресторанів, басейнів і спа-зон в них)

робота закладів фізичної культури і спорту, спортзалів і фітнес-центрів (крім групових занять за участю понад 10 осіб)

відвідування занять в групах не більше 10 осіб у навчальних закладах

При цьому ослаблення не стосуються території карантинних зон, встановлених в області. Зберігається масковий режим, дезінфекція та необхідність дотримуватися соціальної дистанції.

"Також розглядається можливість при сприятливій ситуації почати роботу дитсадків з 8 червня", - додав Петров.

Нагадаємо, станом на 29 травня Міністерство охорони здоров'я дозволило пом'якшити карантин у Луганській, Волинській та Закарпатській областях.

При цьому згідно з новими даними, захворюваність на коронавірус росте в західних областях України.

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Автор: РБК-Україна