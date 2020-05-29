ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закарпатська область послаблює карантин і запускає транспорт

Новини » Коронавірус     29.05.2020 - 14:39
Закарпатська область послаблює карантин і запускає транспорт
Фото: карантин у Закарпатській області буде ослаблений (РБК-Україна)

Роботу дитячих садків можуть дозволити не раніше 8 червня

Карантин у Закарпатській області буде ослаблено з 1 червня, в регіоні відновлять спортивні заходи, а також роботу транспорту і готелів. Водночас ослаблення не поширюється на деякі карантинні райони.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Зокрема, сьогодні обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин з 1 червня, оскільки показник нових випадків СОVID-19 знизився до необхідного рівня.

Що буде дозволено:

  • міжміські, міжобласні та міжнародні перевезення
  • спортивні заходи без глядачів з участю не більше 50 осіб
  • релігійні заходи за участю не більше однієї особи на 10 квадратних метрів
  • робота готелів (крім ресторанів, басейнів і спа-зон в них)
  • робота закладів фізичної культури і спорту, спортзалів і фітнес-центрів (крім групових занять за участю понад 10 осіб)
  • відвідування занять в групах не більше 10 осіб у навчальних закладах

При цьому ослаблення не стосуються території карантинних зон, встановлених в області. Зберігається масковий режим, дезінфекція та необхідність дотримуватися соціальної дистанції.

"Також розглядається можливість при сприятливій ситуації почати роботу дитсадків з 8 червня", - додав Петров.

Нагадаємо, станом на 29 травня Міністерство охорони здоров'я дозволило пом'якшити карантин у Луганській, Волинській та Закарпатській областях.

При цьому згідно з новими даними, захворюваність на коронавірус росте в західних областях України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України транспортЗакарпатська областькарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся