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Ще одна європейська країна приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Норвегія приєдналася до четвертого пакета санкцій ЄС проти Білорусі. Влада країни прийняла рішення ввести обмеження щодо білоруських чиновників і ключових секторів економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Норвегії.

"Сьогодні Норвегія приєдналася до нових секторальних санкцій ЄС проти Білорусі у відповідь на серйозні порушення прав людини, що здійснюються владою країни", - цитує прес-служба міністра закордонних справ країни Іне Еріксен Серейде.

Обмежувальні заходи Норвегії торкнуться ряд білоруських чиновників і організацій, а також ключові сектори економіки Білорусі. Зокрема, під заборону підпаде торгівля з Мінськом товарами подвійного призначення, нафтопродуктами і продукція, яка використовується у виробництві тютюну.

"Ці сектори забезпечують білоруській державі і, отже, антидемократичному режиму президента Лукашенка великі доходи", - підкреслюється в заяві.

У МЗС Норвегії зажадали від білоруської влади звільнити всіх політв'язнів і дотримуватися прав людини.

Нагадаємо, раніше сім європейських держав приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Серед них країни-кандитати на вступ до ЄС - Сербія, Північна Македонія, Чорногорія та Албанія.

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