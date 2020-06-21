Ще одна європейська авіакомпанія відновила польоти в Україну

Фото: Swiss (www.swiss.com)

Швейцарська Swiss перевезла перших пасажирів з Цюріха

Швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines відновила регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви. Рейс з Цюріха в "Бориспіль" прибув 21 червня о 13:20.

Про це повідомляється на сайті аеропорту "Бориспіль".

Як зазначає спеціалізоване видання avianews.com, Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом 1 раз на тиждень по неділях. З липня авіакомпанія планує збільшити частоту до двох рейсів на тиждень.

Як повідомляло РБК-Україна, найбільша турецька авіакомпанія включила три українських міста в розклад польотів: з 1 липня Turkish Airlines буде літати в Київ, Одесу і Львів.

Згідно з розкладом, планується десять рейсів на тиждень зі Стамбула до Києва, сім - в Одесу п'ять у Львів. Проте рейси до Харкова, Запоріжжя і Херсон поки не оголошені.

Крім того, ірландський лоукост Ryanair відновив рейси в Україну з 21 червня.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

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Автор: Олександр Білоус