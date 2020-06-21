Еще одна европейская авиакомпания возобновила полеты в Украину

Фото: Swiss (www.swiss.com)

Швейцарская Swiss перевезла первых пассажиров из Цюриха

Швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines возобновила регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва. Рейс из Цюриха в "Борисполь" прибыл 21 июня в 13:20.

Об этом сообщается на сайте аэропорта "Борисполь".

Как отмечает специализированное издание avianews.com, Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям. С июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

Как сообщало РБК-Украина, крупнейшая турецкая авиакомпания включила три украинских города в расписание полетов: с 1 июля Turkish Airlines будет летать в Киев, Одессу и Львов.

Согласно расписанию, планируется десять рейсов в неделю из Стамбула в Киев, семь - в Одессу пять во Львов. Однако рейсы в Харьков, Запорожье и Херсон пока не объявлены.

Кроме того, ирландский лоукост Ryanair возобновил рейсы в Украину с 21 июня.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

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Автор: Александр Белоус