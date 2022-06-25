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Підіймають ноги та чекають. Окупанти вигадали "лайфхак", щоб повернутися в РФ

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Україна, Субота 25 червня 2022 16:56
Підіймають ноги та чекають. Окупанти вигадали "лайфхак", щоб повернутися в РФ Фото: окупанти вигадали новий "лайфхак", щоб повернутися до РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти, які втрачають позиції на півдні та не бачать сенсу своєї участі у війні, вигадали "лайфхак", як виїхати з України додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

"Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення", - розповіли військові.

За даними ОК "Південь", налякані втратами керівного та рядового складу, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонської області пораненими, тому і вигадали такий "неординарний" спосіб, щоб повернутись додому живими.

Як повідомлялося, це не перший подібний "лайфхак", який вигадали окупанти, щоб повернутися до Росії. Раніше вони намагалися уникнути участі у війні, взявши відпустку через "сімейні обставини".

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