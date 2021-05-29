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Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Автор: РБК-Україна

Палата представників американського штату Техас одноголосно прийняла резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Він став 23-м за рахунком штатом, який приєднався до визнання Голодомору.

Відповідна резолюція опублікована на сайті техаського Капітолію.

У документі йдеться, що Палата представників 87-го скликання штату Техас визнає листопад 2021 місяцем пам'яті жертв геноциду в Україні. Також жителів Техасу закликають вшанувати пам'ять загиблих у Голодоморі.

Зазначимо, Техас став 23-м за рахунком штатом, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в 2019 році говорив, що Голодомор в Радянській Україні мав зломити волю українців.

"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим провів кампанію Голодомору по всій Україні. Мільйони людей загинули, багато інших були заарештовані, депортовані або страчені в результаті геноциду, покликаного зламати їх волю", - заявляв Трюдо.

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