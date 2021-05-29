Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата представників американського штату Техас одноголосно прийняла резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Він став 23-м за рахунком штатом, який приєднався до визнання Голодомору.
Відповідна резолюція опублікована на сайті техаського Капітолію.
У документі йдеться, що Палата представників 87-го скликання штату Техас визнає листопад 2021 місяцем пам'яті жертв геноциду в Україні. Також жителів Техасу закликають вшанувати пам'ять загиблих у Голодоморі.
Зазначимо, Техас став 23-м за рахунком штатом, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в 2019 році говорив, що Голодомор в Радянській Україні мав зломити волю українців.
"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим провів кампанію Голодомору по всій Україні. Мільйони людей загинули, багато інших були заарештовані, депортовані або страчені в результаті геноциду, покликаного зламати їх волю", - заявляв Трюдо.