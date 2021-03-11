ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом

Новость на русском → Загреб, Четвер 11 березня 2021 16:45
У парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом Фото: роки Голодомору в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У парламенті Хорватії ініціювали ухвалення декларації про Голодомор про як геноцид українського народу. Таким чином там хочуть продемонструвати свою солідарність з Україною.

Про це повідомив хорватський депутат Марко Міланович Літре на свій сторінці у Facebook.

"У світлі багатовікових зв’язків та дружби між українцями та хорватами Фракція хорватських сувереністів подала, відповідно до парламентської процедури, за ініціативою української національної меншини, свій запит про ухвалення Декларації, що засуджує Голодомор як геноцид проти українського народу", - написав він.

Літре також додав, що ухваленням такої декларації хорвати засудили б злочин комуністичного режиму, внаслідок якого у 1932-33 роках загинули 7 млн українців.

"Давайте не провалимо голосування за цю декларацію, тому що це одне з попереджень з історії для майбутніх поколінь - про те, що правами й свободами людей не можна знехтувати задля якихось нібито високих цілей", - сказав депутат.

Нагадаємо, раніше Україна закликала парламент Чехії визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Голодомор
NEWS
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради