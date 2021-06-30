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Керівники департаменту НБУ йдуть у відставку через відхід від стандартів у центробанку

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Україна, Середа 30 червня 2021 15:35
Керівники департаменту НБУ йдуть у відставку через відхід від стандартів у центробанку Фото: Керівництво Департаменту ліцензування заявило про відкат реформ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівництво Департаменту ліцензування Національного банку України у повному складі подало заяви про звільнення. Департамент займається доступом на ринок нових компаній, погодженням керівників банків, дозволами на купівлю банків і фінансових компаній.

Про це написав директор департаменту Олександр Бевз на своїй сторінці у Facebook.

"Продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України", - написав він.

Як зазначив Бевз, для співробітників були важливі такі речі:

- прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень

- незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів

- невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини

- своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень

- автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору", - додав він.

Нагадаємо, з 16 липня 2020 року НБУ очолює Кирило Шевченко. Його попередник Яків Смолій повідомив про свою відставку 1 липня та заявив про систематичний політичний тиск.

Після призначення новим головою НБУ Шевченка з центробанку були звільнені більшість топ-менеджерів.

Восени 2020 року повноваження всередині НБУ були перерозподілені на користь Шевченка.

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