Керівники департаменту НБУ йдуть у відставку через відхід від стандартів у центробанку

Керівництво Департаменту ліцензування Національного банку України у повному складі подало заяви про звільнення. Департамент займається доступом на ринок нових компаній, погодженням керівників банків, дозволами на купівлю банків і фінансових компаній.

Про це написав директор департаменту Олександр Бевз на своїй сторінці у Facebook .

"Продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України", - написав він.

Як зазначив Бевз, для співробітників були важливі такі речі:

- прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень

- незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів

- невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини

- своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень

- автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору", - додав він.