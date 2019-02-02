Ще один потенційний кандидат подав документи до ЦВК

Документи до ЦВК подав Юрій Тимошенко

Народный депутат Юрий Тимошенко заявил, что подал документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Тимошенко Facebook.

"Друзья, сообщаю, что сегодня утром зарегистрировался кандидатом в президенты Украины под порядковым номером 61", - написал Тимошенко.

Напомним, что от начала регистрации кандидатов в президенты в Центральную избирательную комиссию документы подали уже более 70 человек. С начала предвыборной кампании ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов.

Как писало РБК-Украина, в субботу, 2 февраля, документы для регистрации кандидатами в президенты в Центральную избирательную комиссию подали более 10 человек. Заявления подали несколько выдвиженцев от политических партий, в частности - Андрей Новак от партии "Патриот", Василий Журавлев от политической партии "Стабильность", Сергей Кривонос от политической партии "Воины АТО".

Кроме того, сегодня во время заседания Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на должность президента страны пятерым лицам, среди которых - лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Добавим, что в последний день приема заявлений, 3 февраля, документы можно будет подать с 9:00 до 24:00.