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Ще один загиблий. Жертвами лісових пожеж у Туреччині стало вже чотири людини

Автор: РБК-Україна

Жертвами лісових пожеж в Туреччині стало вже чотири людини. Вогонь вже поширився на сім провінцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі.

Остання людина агинула в Мармарисі. Через лісові пожежі вже постраждали 183 осіб. Нині вирують двадцять пожеж в семи провінціях Туреччини. Вогонь знищив десятки будинків.

Влада в Мармарисі приступила до евакуації місцевих жителів і туристів з готелів через серйозні лісові пожежі.

Питання про евакуацію туристів з Туреччини у зв'язку з сильними лісовими пожежами не стоїть. Основні туристичні об'єкти знаходяться поза зоною пожежі.

Раніше ми повідомляли, що в результаті лісових пожеж в Анталії загинуло три людини.

Нагадаємо, 28 липня у турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Жителів трьох мікрорайонів евакуювали.

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пожежаАнталія