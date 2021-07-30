Еще один погибший. Жертвами лесных пожаров в Турции стало уже четыре человека

Жертвами лесных пожаров в Турции стало уже четыре человека. Огонь уже распространился на семь провинций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

Последний человек погиб в Мармарисе. Из-за лесных пожаров уже пострадали 183 человек. В настоящее время бушуют двадцать пожаров в семи провинциях Турции. Огонь уничтожил десятки домов.

Власти в Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей из-за серьезных лесных пожаров.

Вопрос об эвакуации туристов из Турции в связи с сильными лесными пожарами не стоит. Основные туристические объекты находятся вне зоны пожара.