Ще один поїзд до моря: УЗ призначає додатковий "Інтерсіті" Київ-Одеса

В Україні з'явиться новий поїзд до Одеси. "Інтерсіті" прямуватиме за маршрутом із Києва.
Поїзд №761/762 почне курсувати з 26 червня, роблячи в дорозі зупинки в Вінниці та Жмеринці
"Під кінець робочого тижня маємо для вас гарні новини. Укрзалізниця з 26 червня призначає денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса із зупинками у Вінниці, Жмеринці й не тільки", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що квитків в продажу на цей поїзд поки нема. Натомість наразі між містами курсує лише один "Інтерсіті" №763/764. Час в дорозі цього поїзда 7 годин та 7 хвилин.
Раніше в "Укрзалізниці" оголосили про призначення додаткового поїзда з Житомира та Вінниці до Одеси.
Як повідомляло РБК-Україна, з 10 червня УЗ відновила курсування двох "морських" поїздів: №472 / 471 Дніпро - Бердянськ та №552 / 551 Кривий Ріг - Бердянськ.