Еще один поезд к морю: УЗ назначает дополнительный "Интерсити" Киев-Одесса

В Украине появится новый поезд в Одессу. "Интерсити" будет следовать по маршруту из Киева.
Поезд №761/762 начнет курсировать с 26 июня, делая в пути остановки в Виннице и Жмеринке
"Под конец рабочей недели имеем для вас хорошие новости. Укрзализныця с 26 июня назначает дневной скоростной поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса с остановками в Виннице, Жмеринке и не только", - говорится в сообщении.
Отметим, что билетов в продаже на этот поезд пока нет. Зато сейчас между городами курсирует только один "Интерсити" №763/764. Время в пути этого поезда 7 часов и 7 минут.
Ранее в "Укрзализныце" объявили о назначении дополнительного поезда из Житомира и Винницы в Одессу.
Как сообщало РБК-Украина, с 10 июня УЗ возобновила курсирование двух "морских" поездов: №472 / 471 Днепр - Бердянск и №552 / 551 Кривой Рог - Бердянск.