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Еще один поезд к морю: УЗ назначает дополнительный "Интерсити" Киев-Одесса

Автор: Инна Собора

В Украине появится новый поезд в Одессу. "Интерсити" будет следовать по маршруту из Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Поезд №761/762 начнет курсировать с 26 июня, делая в пути остановки в Виннице и Жмеринке

"Под конец рабочей недели имеем для вас хорошие новости. Укрзализныця с 26 июня назначает дневной скоростной поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса с остановками в Виннице, Жмеринке и не только", - говорится в сообщении.

Отметим, что билетов в продаже на этот поезд пока нет. Зато сейчас между городами курсирует только один "Интерсити" №763/764. Время в пути этого поезда 7 часов и 7 минут.

Ранее в "Укрзализныце" объявили о назначении дополнительного поезда из Житомира и Винницы в Одессу.

Как сообщало РБК-Украина, с 10 июня УЗ возобновила курсирование двух "морских" поездов: №472 / 471 Днепр - Бердянск и №552 / 551 Кривой Рог - Бердянск.

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