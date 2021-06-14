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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Житомира та Вінниці до Одеси

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 16:14
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Житомира та Вінниці до Одеси Фото: Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Житомира до Одеси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В "Укрзалізниці" оголосили про призначення додаткового поїзда з Житомира та Вінниці до Одеси. Він почне курсувати з 1 липня через день по непарних числах.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

За інформацією перевізника, додатковий швидкісний поїзд № 132/131 Одеса - Житомир відправлятиметься з Житомира о 23:15. До Вінниці він прибуває о 02:12, А до Одеси - о 09: 29.

Назад з Одеси поїзд відправлятиметься о 12: 27. У Вінниці він прибуває в 19:25, а в Житомир - в 22:10.

По ходу прямування поїзда передбачені зупинки на станціях Козятин, Рахні, Вапнярка, Подольськ та інших.

Нагадаємо, 11 липня УЗ розпочала три додаткові поїзди з Києва. Вони курсуватимуть до Рахова, Кам'янця-Подільського та Ковеля вже з 17 червня.

Відзначимо, в цей же день "Укрзалізниця" ввела додаткові рейси за маршрутом Київ-аеропорт " Бориспіль". Відтепер за добу здійснюватиметься не 16 пар рейсів в обох напрямках, а 22.

Як повідомляло РБК-Україна, з 10 червня УЗ відновила курсування двох "морських" поїздів: №472 / 471 Дніпро - Бердянськ та №552 / 551 Кривий Ріг - Бердянськ. Потяги відправлятимуться ввечері, а прибуватимуть на курорт вранці.

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