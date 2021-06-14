"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Житомира та Вінниці до Одеси

Фото: Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Житомира до Одеси (Віталій Носач, РБК-Україна)

В "Укрзалізниці" оголосили про призначення додаткового поїзда з Житомира та Вінниці до Одеси. Він почне курсувати з 1 липня через день по непарних числах.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

За інформацією перевізника, додатковий швидкісний поїзд № 132/131 Одеса - Житомир відправлятиметься з Житомира о 23:15. До Вінниці він прибуває о 02:12, А до Одеси - о 09: 29. Назад з Одеси поїзд відправлятиметься о 12: 27. У Вінниці він прибуває в 19:25, а в Житомир - в 22:10. По ходу прямування поїзда передбачені зупинки на станціях Козятин, Рахні, Вапнярка, Подольськ та інших.