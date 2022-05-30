ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПриватБанк попередив клієнтів про важливі зміни вже з червня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 30 травня 2022 11:54
ПриватБанк попередив клієнтів про важливі зміни вже з червня Фото: ПриватБанк скасував кредитні канікули, але зберіг знижену ставку за картками (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриваБанк вирішив не продовжувати "кредитні канікули", які діяли з 1 березня до 1 червня 2022 року. Водночас банк відновлює активний режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну картку чи збільшити ліміт кредитування за діючими картками, при цьому для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка", - йдеться в повідомлені.

Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Особливі умови обслуговування після завершення кредитних канікул 1 червня 2022 року діятимуть також для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Нагадаємо, з 1 березня до кінця травня у ПриватБанку діяли кредитні канікули та було знижено процентні ставки за кредитними картками, при цьому банк не обмежив користування наявними кредитними лімітами.

На сьогодні кредитними програмами ПриватБанку користуються понад 9 млн українців, а загальна сума кредитування фізосіб, а загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу