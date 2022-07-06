Ще один британський міністр подав у відставку

Міністр у справах і дітей Великобританії Уілл Куінс подав у відставку, заявивши, що у нього "не було вибору".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.
"З великим сумом і жалем, сьогодні вранці я подав прем'єр-міністру прохання про відставку. Я бажаю своєму наступнику всього хорошого - це найкраща робота в уряді", - заявив міністр.
Зазначимо, що минулого тижня в Британії розгорівся скандал, коли стало відомо, що заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті громад Кріс пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі. Після політик подав у відставку.
Нагадаємо, напередодні пішли у відставку міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.
На початку червня Джонсон заручився довірою британського парламенту, голосування проходило на тлі давніх скандалів з приводу вечірок на Даунінг-стріт під час covid-обмежень.
Детальніше про ту ситуацію - в матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".
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