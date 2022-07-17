Ще один британець потрапив до російського полону. Він служив в "Азові"

До російського полону на Донбасі потрапив британський парамедик Джон Хардінг, який останніми роками служив у полку "Азов" Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Повідомляється, що про потрапляння британця в полон стало відомо після того, як російські пропагандисти опублікували відео з ним. На ньому чоловік давав інтерв'ю російській телеведучій та закликав прем'єра Бориса Джонсона допомогти йому.

Хардінг потрапив у полон у травні, коли бійці "Азова" змушені були скласти зброю у Маріуполі. Сам британець служив із 2018 року. За його словами, він застосовував навички бойового медика, щоб допомогти у боротьбі з проросійськими бойовиками.