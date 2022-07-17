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Ще один британець потрапив до російського полону. Він служив в "Азові"

Фото: британець Джон Хардінг (Georgian National Legion)
Автор: Ілона Свиридова

До російського полону на Донбасі потрапив британський парамедик Джон Хардінг, який останніми роками служив у полку "Азов" Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що про потрапляння британця в полон стало відомо після того, як російські пропагандисти опублікували відео з ним. На ньому чоловік давав інтерв'ю російській телеведучій та закликав прем'єра Бориса Джонсона допомогти йому.

Хардінг потрапив у полон у травні, коли бійці "Азова" змушені були скласти зброю у Маріуполі. Сам британець служив із 2018 року. За його словами, він застосовував навички бойового медика, щоб допомогти у боротьбі з проросійськими бойовиками.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо про смерть британського волонтера Пола Урі у полоні так званої "Донецької народної республіки".

Британська сторона поклала відповідальність за його смерть на Росію.

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МаріупольВеликобританіяАзов