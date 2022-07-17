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Еще один британец попал в российский плен. Он служил в "Азове"

Фото: британец Джон Хардинг (Georgian National Legion)
Автор: Илона Свиридова

В российский плен на Донбассе попал британский парамедик Джон Хардинг, который в последние годы служил в полку "Азов" Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что о попадании британца в плен стало известно после того, как российские пропагандисты опубликовали видео с ним. На нем мужчина давал интервью российской телеведущей и призывал премьера Бориса Джонсона помочь ему.

Хардинг попал в плен в мае, когда бойцы "Азова" вынуждены были сложить оружие в Мариуполе. Сам британец служил с 2018 года. По его словам, он применял навыки боевого медика, чтобы помочь в борьбе с пророссийскими боевиками.

Напомним, на этой неделе стало известно о смерти британского волонтера Пола Ури в плену так называемой "Донецкой народной республики".

Британская сторона возложила ответственность за его смерть на Россию.

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МариупольВеликобританияАзов