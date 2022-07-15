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МЗС Британії звинуватив Росію в смерті свого громадянина у полоні "ДНР"

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Лондон, П'ятниця 15 липня 2022 19:21
МЗС Британії звинуватив Росію в смерті свого громадянина у полоні "ДНР" Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трас (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація повинна понести відповідальність за смерть британського громадянина Пола Урі в полоні бойовиків так званої "Донецької народної республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

"Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі під час тримання під вартою російського сателіта в Україні. Росія повинна нести повну відповідальність за це", - зазначила міністр закордонних справ Ліз Трас.

За її словами, що чоловіка захопили в полон під час виконання гуманітарної роботи.

"Російський уряд і його маріонетки продовжують здійснювати звірства. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Мої думки з родиною та друзями містера Урі в цей жахливий час", - додала вона.

Також повідомляється, що Трас доручила другому постійному заступнику міністра закордонних справ пояснити російському послу, що Лондон покладає на Російську Федерацію відповідальність за безпеку людей на окупованих територіях України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що помер волонтер Пол Урі, якого бойовики захопили в полон ще в квітні на території Запорізької області.

При цьому представники так званої "ДНР" зазначили, що полонений волонтер помер ще 10 липня. У нього був діабет та низка інших захворювань.

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