Нові санкції проти Білорусі введуть проти 86 осіб і компаній, - Боррель

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ планує затвердити четвертий пакет санкцій. Він стосуватиметься 86 осіб і компаній.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після прибуття на зустріч глав МЗС ЄС, пише ТАСС .

"Ми узгодимо сьогодні четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Нові санкції торкнуться 86 фізичних осіб і компаній", - сказав він.

Крім того, глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто після прибуття на зустріч пояснив, що ЄС прийме санкції за "порушення прав людини і тиск на опозицію", а також додаткові санкції за примус до посадки літака Ryanair".

За словами Борреля, економічні санкції ЄС проти Білорусії будуть розглянуті на саміті ЄС 24-25 червня і затверджені після нього.

Економічні санкції ЄС проти Білорусії будуть спрямовані на білоруський експорт до Євросоюзу, про конкретні галузі, за словами Борреля, говорити рано.