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Ще в двох містах влаштували карантинні протести

Новость на русском → Миколаїв, П'ятниця 19 березня 2021 10:38
Ще в двох містах влаштували карантинні протести Фото: протест у Миколаєві (novosti-n.org)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні почались карантинні протести. Зокрема, підприємці Миколаєва та Краматорська виступають проти посилення обмежень.

Про це повідомляє "Новости N".

Мітинг у Миколаєві проходить з дотриманням карантинних норм: присутні в масках, дотримуються дистанцію. Мітинг проходить у форматі вільного мікрофона.

Присутні протестують проти того, що під час карантину страждає саме малий і середній бізнес, а великий продовжує працювати.

Учасники акції повідомили, що сьогодні заплановано автопробіг навколо кожного ринку на підтримку підприємців і малого бізнесу.

Також "Суспільне" пише, що протест влаштували у Краматорську. Учасники протесту вийшли під стіни Донецької ОДА. Вони вимагають не вводити вибірковий карантин та касові апарати. Також просять повернути спрощену систему звітності та оподаткування.

Ще в двох містах влаштували карантинні протестиФото: протест в Краматорську (suspilne.media)

Також сьогодні влаштували протест підприємці під КМДА. Завтра у Києві вводять локдаун.

Зазначимо, в Україні 15 850 нових COVID-випадків. Це найбільша кількість від початку року.

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