Ще в двох містах влаштували карантинні протести
Сьогодні в Україні почались карантинні протести. Зокрема, підприємці Миколаєва та Краматорська виступають проти посилення обмежень.
Про це повідомляє "Новости N".
Мітинг у Миколаєві проходить з дотриманням карантинних норм: присутні в масках, дотримуються дистанцію. Мітинг проходить у форматі вільного мікрофона.
Присутні протестують проти того, що під час карантину страждає саме малий і середній бізнес, а великий продовжує працювати.
Учасники акції повідомили, що сьогодні заплановано автопробіг навколо кожного ринку на підтримку підприємців і малого бізнесу.
Також "Суспільне" пише, що протест влаштували у Краматорську. Учасники протесту вийшли під стіни Донецької ОДА. Вони вимагають не вводити вибірковий карантин та касові апарати. Також просять повернути спрощену систему звітності та оподаткування.
Фото: протест в Краматорську (suspilne.media)
Також сьогодні влаштували протест підприємці під КМДА. Завтра у Києві вводять локдаун.
Зазначимо, в Україні 15 850 нових COVID-випадків. Це найбільша кількість від початку року.