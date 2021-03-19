Еще в двух городах устроили карантинные протесты

Сегодня в Украине начались карантинные протесты. В частности, предприниматели Николаева и Краматорска выступают против ужесточения ограничений.

Митинг в Николаеве проходит с соблюдением карантинных норм: присутствующие в масках, соблюдают дистанцию. Митинг проходит в формате свободного микрофона.

Собравшиеся протестуют против того, что во время карантина страдает именно малый и средний бизнес, а крупный продолжает работать.

Участники акции сообщили, что сегодня запланирован автопробег вокруг каждого рынка на поддержку предпринимателей и малого бизнеса.

"Суспільне" пишет, что протест устроили и в Краматорске. Участники протеста вышли под стены Донецкой ОГА. Они требуют не вводить выборочный карантин и кассовые аппараты. Также просят вернуть упрощенную систему отчетности и налогообложения.

Фото: протест в Краматорске (suspilne.media)