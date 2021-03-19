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Еще в двух городах устроили карантинные протесты

Новина українською → Николаев, Пятница 19 марта 2021 10:38
Еще в двух городах устроили карантинные протесты Фото: протест в Николаеве (novosti-n.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине начались карантинные протесты. В частности, предприниматели Николаева и Краматорска выступают против ужесточения ограничений.

Об этом сообщает "Новости N".

Митинг в Николаеве проходит с соблюдением карантинных норм: присутствующие в масках, соблюдают дистанцию. Митинг проходит в формате свободного микрофона.

Собравшиеся протестуют против того, что во время карантина страдает именно малый и средний бизнес, а крупный продолжает работать.

Участники акции сообщили, что сегодня запланирован автопробег вокруг каждого рынка на поддержку предпринимателей и малого бизнеса.

"Суспільне" пишет, что протест устроили и в Краматорске. Участники протеста вышли под стены Донецкой ОГА. Они требуют не вводить выборочный карантин и кассовые аппараты. Также просят вернуть упрощенную систему отчетности и налогообложения.

Еще в двух городах устроили карантинные протестыФото: протест в Краматорске (suspilne.media)

Также сегодня устроили протест предприниматели под КГГА. Завтра в Киеве вводят локдаун.

Отметим, в Украине 15 850 новых COVID-случаев. Это наибольшее количество с начала года.

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