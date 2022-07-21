Хотів прикинутися волонтером. На Закарпатті затримали ворожого шпигуна
Правоохоронці затримали у Закарпатській області російського шпигуна. Він хотів проникнути у волонтерські організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в Facebook.
За його словами, сьогодні патрульні затримали 28-річного чоловіка та перевірили його. У нього виявили велику кількість грошей та листування у месенджерах, які свідчать про співпрацю з ворогом.
Куратор поставив задачу колаборанту проникнути до благодійних організацій та "жити життям волонтера".
Затриманого шпигуна передали спецслужбам.
Фото: на Закарпатті патрульні затримали ворожого агента (facebook.com/Bilosh)
Нагадаємо, розвідка повідомила, що в Європі активізували російські шпигуни. Вони намагаються дізнатися, яку зброю передають Україні.
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