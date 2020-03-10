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Ще дві країни виявили перші випадки зараження коронавірусом

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Перші випадки зараження коронавірусом зареєстровані в Панамі і Монголії

Ще дві країни оголосили про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на монгольське видання Монцамэ і Twitter президента Панами.

Державна надзвичайна комісія Монголії підтвердила перший випадок зараження коронавірусом в країні.

Зазначається, що хворий прибув 2 березня в Монголію з Франції транзитом через Москву. В даний час його помістили на карантин. Самопочуття пацієнта оцінюється як стабільне.

Також двоє громадян Монголії, які перебували в безпосередній близькості з іноземцем, нехтуючи порадами фахівців і покинули територію аймака (територіально-адміністративна одиниця в Монголії, - ред.) Дорноговь. У зв'язку з цим обидва будуть притягнуті до юридичної відповідальності за порушення правил карантину через коронавірус.

Про виявлення коронавірусу в Панамі заявив президент країни Лаурентіно Кортысо Коен.

"Після застосування всіх протоколів ВООЗ ми можемо підтвердити перший випадок COVID-19 в нашій країні... Ми виявили його рано, у зв'язку з чим можемо зберігати спокій", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Канаді зафіксували перший випадок смерті від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що загроза пандемії нового коронавірусу стає реальною.

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