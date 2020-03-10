Еще две страны выявили первые случаи заражения коронавирусом

Еще две страны объявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на монгольское издание Мoнцамэ и Twitter президента Панамы.

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом в стране.

Отмечается, что заболевший прибыл 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву. В настоящее время его поместили на карантин. Самочувствие пациента оценивается как стабильное.

Также два гражданина Монголии, находившиеся в непосредственной близости с иностранцем, пренебрегли советами специалистов и покинули территорию аймака (территориально-административная единица в Монголии, - ред.) Дорноговь. В связи с этим оба будут привлечены к юридической ответственности за нарушения правил и карантина из-за коронавируса.

О выявлении коронавируса в Панаме заявил президент страны Лаурентино Кортисо Коэн.

"После применения всех протоколов ВОЗ мы можем подтвердить первый случай COVID-19 в нашей стране... Мы обнаружили его рано, в связи с чем можем сохранять спокойствие", - написал он.

Напомним, ранее в Канаде зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной.