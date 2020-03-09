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У Канаді підтвердили першу смерть від коронавірусу

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 21:40
У Канаді підтвердили першу смерть від коронавірусу

Чоловік проживав у будинку для літніх людей в Північному Ванкувері

У Канаді зафіксували перший випадок смерті від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу. Про це повідомляє CNBC.

Повідомляється, що чоловік проживав в будинку для літніх людей в Північному Ванкувері.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що влада Канади виділить 20 млн доларів на дослідження з вивчення коронавірусу COVID-19 і пошук відповідної вакцини. Вкладені кошти будуть виділені 47 дослідницьким групам з 19 університетів, які будуть вивчати коронавірус, встановлювати всі причини захворювання пневмонією нового типу, а також способів її лікування.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що загроза пандемії нового коронавірусу стає реальною. При цьому, в ВООЗ відзначили, що це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Він також додав, що за минулі вихідні кількість зареєстрованих випадків COVID19 перевищила 100 тисяч в 100 країнах.

Відзначимо, на думку китайських експертів, коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

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