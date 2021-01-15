Ще два регіони приєдналися до "тарифних" протестів. Перекрито державну трасу

Фото: протест в Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)

У селі Атаки Хотинського району протестують через високі ціни на газ. Мітингувальники перекрили міжнародну трасу Н-03 "Чернівці-Житомир".

Про це повідомляють у прес-службі поліції Чернівецької області.

На межі Чернівецької та Хмельницької областей учасники акції протесту безперервно ходять по пішоходному переходу. Вони висловлюють своє невдоволення підвищенням тарифів на комунальні послуги.

"Прохання до водіїв планувати свої маршрути з урахуванням ситуації на вказаному відрізку траси Н-03 "Чернівці-Житомир", - повідомляє прес-служба поліції.

Також видання "Депо.Харків" повідомило, що у смт Пісочин та місті Красноград Харківської області учасники акцій протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги блокували рух автомобільними трасами державного значення.

Акції проходили на 471 км траси Київ-Харків-Довжанський та 105 км траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. Через це на київській трасі були затори. Рух вже відновили.

Фото: протест у Харківській області (kh.depo.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Нагадаємо, за даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.