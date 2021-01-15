ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ще два регіони приєдналися до "тарифних" протестів. Перекрито державну трасу

Харків, П'ятниця 15 січня 2021 13:57
Ще два регіони приєдналися до "тарифних" протестів. Перекрито державну трасу
Фото: протест в Чернівецькій області (cv.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У селі Атаки Хотинського району протестують через високі ціни на газ. Мітингувальники перекрили міжнародну трасу Н-03 "Чернівці-Житомир".

Про це повідомляють у прес-службі поліції Чернівецької області.

На межі Чернівецької та Хмельницької областей учасники акції протесту безперервно ходять по пішоходному переходу. Вони висловлюють своє невдоволення підвищенням тарифів на комунальні послуги.

"Прохання до водіїв планувати свої маршрути з урахуванням ситуації на вказаному відрізку траси Н-03 "Чернівці-Житомир", - повідомляє прес-служба поліції.

Також видання "Депо.Харків" повідомило, що у смт Пісочин та місті Красноград Харківської області учасники акцій протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги блокували рух автомобільними трасами державного значення.

Акції проходили на 471 км траси Київ-Харків-Довжанський та 105 км траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. Через це на київській трасі були затори. Рух вже відновили.

Ще два регіони приєдналися до &quot;тарифних&quot; протестів. Перекрито державну трасуФото: протест у Харківській області (kh.depo.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Нагадаємо, за даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події протестЦіна на газ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся