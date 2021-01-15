Еще два региона присоединились к "тарифным" протестам. Перекрыли киевскую трассу

Фото: протест в Черновицкой области (cv.npu.gov.ua)

В селе Атаки Хотинского района протестуют из-за высоких цен на газ. Митингующие перекрыли международную трассу Н-03 "Черновцы-Житомир".

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Черновицкой области.

На границе Черновицкой и Хмельницкой областей участники акции протеста непрерывно ходят по пешеходному переходу. Они выражают свое недовольство повышением тарифов на коммунальные услуги.

"Просьба к водителям планировать свои маршруты с учетом ситуации на указанном отрезке трассы Н-03 "Черновцы-Житомир", - сообщает пресс-служба полиции.

Также издание "Депо.Харьков" сообщило, что в пгт Песочин и городе Красноград Харьковской области участники акций протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги блокировали движение по автомобильным трассам государственного значения.

Акции проходили на 471 км трассы Киев-Харьков-Довжанский и 105 км трассы Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта. Из-за этого на киевской трассе были пробки. Движение уже восстановили.

Фото: протест в Харьковской области kh.depo.ua)

Напомним, Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Напомним, по данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометров.