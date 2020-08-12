Ще два кандидати в президенти Білорусі оскаржили підсумки виборів

Слідом за Світланою Тіхановської результати виборів президента Білорусі оскаржили ще два кандидата. Скарги до місцевого Центрвиборчкому подали Андрій Дмитрієв та Анна Канопацька.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Повідомляється, що Дмитрієв подав скаргу до ЦВК Білорусі, в якій не визнає підсумки виборів і вимагає перерахунку голосів. Він також заявив, що, за даними його штабу, як мінімум має бути другий тур з чинним президентом Олександром Лукашенком і його головною опоненткою Світланою Тіхановської.

"Другий тур вже почався. Його організувала сама влада тією брехнею, що ми в черговий раз почули з екранів телевізора. Другий тур не пройде за виборчим кодексом 23 серпня, але я впевнений, він буде", - заявив Дмитрієв.

Крім того, свою скаргу до ЦВК подала і кандидат Анна Канопацька. Вона вимагає визнати результати виборів недійсними незалежно від результатів, які оголосить ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК Білорусі прийняв скаргу Тіхановської на результати виборів; вона наполягала на проведенні повторного підрахунку голосів або повторного голосування на низці дільниць.

Згідно з попередніми даними, Лукашенко набирає понад 80% голосів, його головна опонентка - більше 10%.