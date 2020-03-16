Ще 5 обласних центрів посилили карантин через коронавірус

Житомир, Херсон, Рівне, Луцьк та Чернігів посилять карантинні заходи для попередження розповсюдженню коронавірусу. Відповідні рішення ухвалили міські ради та комісії на засіданнях у понеділок, 16 березня, повідомляє РБК-Україна.

Житомир

З 17 березня припиняється робота спортивних закладів, секцій, гуртків, басейнів, фітнес-клубів та центрів, а також закладів сфери послуг (салони краси, перукарні, лазні, тощо). З 19 березня закриють ресторани, бари, кафе та кав’ярні (крім доставки на замовлення), а також продуктові та речові ринки. Працювати будуть лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.

Херсон

З 17 березня тимчасово закривають кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки та інші розважальні заклади. Також припинять роботу спортивні клуби та тренажерні зали, ТРЦ та всі міські ринки, крім продуктових.

Рівне

З 18 березня будуть закриті речові та продуктові ринки, розважальні центри, ресторани, бари, кафе, тренажерні та фітнес зали, басейни та бібліотеки. Виключенням стануть аптеки, продуктові магазини та супермаркети, АЗС, а також... гіпермаркет "Епіцентр К".

Луцьк

Міська влада зупинила роботу всіх об’єктів загального користування, розташованих у Луцьку та населених пунктах Прилуцького Старостинського округу. Також депутати звернулись до релігійних громад міста щодо невідкладного прийняття протиепідемічних заходів у храмах Луцька.

Чернігів

З 17 березня будуть закриті дитячі спортивні майданчики, басейни, нічні клуби та дискотеки, а також абонентські відділи майже всіх комунальних підприємств міста. Також заборонять роботу бібліотек та Центру надання адміністративних послуг.

Як і у більшості українських міст, працюватимуть тільки аптеки та магазини, які продають продукти харчування та побутові товари.

Нагадаємо, наразі вже 12 обласних центрів України посилили карантинні заходи для недопущення поширення коронавірусу: Полтава, Миколаїв, Суми, Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кривий Ріг та Харків.

Детальніше про те, що відбувається в Україні та інших країнах 16 березня - в матеріалі РБК-Україна.