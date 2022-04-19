Ще на 30 днів. З'явився текст проекту закону про продовження воєнного стану в Україні

Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в країні на 30 днів. Це випливає з тексту указу глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований на сайті Верховної ради проєкт закону .

В опублікованому уривку Указу президента йдеться, що воєнний стан в Україні може бути продовжений з 25 квітня на 30 днів. Таким чином, воно діятиме до 25 травня поточного року.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про продовження воєнного стану в Україні.

Відзначимо, в Україні діяв режим воєнного стану з ранку 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії.

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