Еще на 30 дней. Появился текст проекта закона о продлении военного положения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение в стране на 30 дней. Это следует из текста указа главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный на сайте Верховной рады проект закона .

В опубликованном отрывке указа президента говорится, что военное положение в Украине может быть продлен с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, оно будет действовать до 25 мая текущего года.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Зеленский внес в Верховную раду проект закона о продлении военного положения в Украине.

Отметим, в Украине действвет режим военного положения с утра 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения России.

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