Ще 1290 смертей: в Ухані уточнили дані про жертв коронавірусу

Влада міста Ухань уточнила дані про померлих під час спалаху коронавірусної інфекції, кількість жертв зросла на 1290, до 3869 осіб. Про це повідомляє AP.

Перерахунок викликаний тим, що на початковій стадії епідемії медичні установи не справлялися з потоком пацієнтів і не могли своєчасно надавати звітність у відповідні органи. Зокрема, в статистику спочатку не потрапили деякі випадки, коли заражені коронавірусною інфекцією померли вдома.

Нагадаємо, телеканал Fox News з посиланням на джерела заявив, що коронавірус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". За даними телеканал, Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни з виявлення і боротьби з вірусами.

Зазначимо, США починають розслідування обставин появи і поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я.

Разом з тим, держсекретар США Майк Помпео заявив, що винні в поширенні коронавірусу COVID-19 понесуть відповідальність. У США вже вирішили призупинити фінансування ВООЗ.