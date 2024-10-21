Названа дата второго тура выборов президента Молдовы

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет через две недели. Голосование состоится в воскресенье, 3 ноября.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжелика Караман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.

Действующий глава государства Майя Санду и Александр Стояногло будут бороться за пост президента во втором туре выборов. Это стало известно после обработки 98,51% протоколов с избирательных участков.

По предварительным данным, обнародованным ЦИК, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Лидером первого тура стала Санду, получившая поддержку 640 881 избирателя, что составляет 42,07% от общего числа проголосовавших. Вторым идет бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, за которого отдали свои голоса 400 208 граждан, что эквивалентно 26,27%.

По информации ЦИК, Санду опережает Стояногло с существенным разрывом в 240 673 голоса. Несмотря на это, результат первого тура не позволяет ей одержать окончательную победу, поскольку для этого необходимо было получить более 50% голосов.

На третьем месте оказался Ренато Усатый, лидер "Нашей партии", который набрал 13,72% голосов (209 011 избирателей). Остальные кандидаты существенно отстали от лидеров и не набрали значимого процента голосов.