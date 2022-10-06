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ЕС сделал временное исключение из санкций против РФ для Японии: подробности

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Четверг 06 октября 2022 21:13
ЕС сделал временное исключение из санкций против РФ для Японии: подробности Фото: ЕС временно вывел из-под санкций транспортировку нефти из "Сахалина-2" для Японии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз временно вывел из-под санкций транспортировку нефти из "Сахалина-2" для Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Евросоюз вывел из-под действия санкций до 5 июня следующего года транспортировку нефти из "Сахалина-2" для Японии.

"Объем исключения: морская перевозка в Японию сырой нефти, полученной в рамках находящегося в России проекта "Сахалин-2", техническая помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовая поддержка, связанные с такой транспортировкой. Начало действия - 5 декабря 2022 года, окончание - 5 июня 2023 года", - говорится в документе.

"Сахалин-2"

"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции (около 60% сжиженного газа предназначено для Японии).

В конце февраля 2022 года компания "Shell", владеющая 27,5 процента долей в проекте, объявила о намерении выйти из актива и позже отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. В то же время сообщалось, что японские Mitsui (доля в проекте "Сахалин-2" - 12,5%) и Mitsubishi (10%) не намерены выходить из проекта.

5 октября 2022 года японская компания Mitsui OSK Lines сообщила о подписании долгосрочного рамочного контракта с новым российским оператором проекта по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2".

Напомним, что Япония планирует сохранить свою долю в нефтегазовом проекте Сахалин-2, при этом две крупные японские энергетические компании должны подписать соглашение с новым российским оператором.

К этому правительство Японии обратилось к двум крупнейшим промышленным альянсам с просьбой присоединиться к новому оператору нефтегазового проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России.

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