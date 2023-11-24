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Евросоюз разрабатывает новые правила борьбы с детской порнографией

Пятница 24 ноября 2023 05:09
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Евросоюз разрабатывает новые правила борьбы с детской порнографией Фото: в ЕС работают над правилами для борьбы с детской порнографии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Законодатели Европейского Союза согласились разработать правила, требующие от Alphabet, Google, Meta и других онлайн-сервисов идентифицировать и удалять детскую порнографию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что проект правил по материалам сексуального насилия над детьми (CSAM), предложенный Европейской комиссией в прошлом году, стал яблоком раздора между сторонниками мер безопасности в интернете и активистами, которые обеспокоены слежкой и выступают за конфиденциальность данных.

Исполнительный орган ЕС выступил с предложением CSAM после того, как текущая система добровольного обнаружения и отчетности компаний оказалась недостаточной для защиты детей. Законодатели должны обсудить последние детали с государствами-членами, прежде чем проект станет законом. Процесс может быть завершен в 2024 году.

Предложенный закон обязывает службы обмена сообщениями, магазины приложений и поставщиков доступа в Интернет сообщать и удалять известные и новые изображения и видео, а также случаи груминга. Также будет создан Центр ЕС по сексуальному насилию над детьми, который будет передавать отчеты полиции.

"Позиция Европейского парламента отменяет невыборочный контроль чатов и разрешает лишь целенаправленную слежку за отдельными лицами и группами, обоснованно подозреваемыми в связи с материалами сексуального насилия над детьми, с судебным ордером", - заявило международное молодежное объединение Европы (LYMEC).

Борьба с детской порнографией в Украине

Напомним, в Украине ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Документ вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия, также будут наказываться и за порнографию.

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