ЕС не сможет оплатить американское оружие для Украины из своего бюджета, - еврокомиссар

По его словам, базовые договоры Евросоюза не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета ЕС на закупку американского оружия для Украины. Поэтому странам блока придется использовать на это деньги из своих национальных бюджетов, в том числе полученные от Евросоюза.

"Еврокомиссия может подтолкнуть страны ЕС использовать средства из общеевропейского займа в размере 150 млрд евро на общие военные закупки, потенциально высвобождая таким образом собственные деньги на оплату военных поставок Украине", - отметил Кубилюс.

Еврокомиссар также пояснил, что выделенные на военные нужды средства из бюджета ЕС на период до 2034 года будут "как минимум в 40 раз меньше национальных военных расходов государств Евросоюза". Большинство роста военных расходов стран ЕС должно также осуществляться за счет новых военных займов.