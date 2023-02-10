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В ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины, - Моравецкий

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Страны Европейского союза не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы вчера поздней ночью обсуждали поставки боеприпасов, которые очень нужны сейчас Украине. На наше предложение не было положительной реакции со стороны некоторых стран", - сказал он.

Моравецкий считает, что совместные закупки, были бы в интересах всех стран ЕС, НАТО, а также Украины.

"Но как и дискуссия о танках казалась в начале совсем невозможной, как дискуссия о (системах ПВО - ред.) Patriot отодвигалась, так я думаю, что и к теме боеприпасов мы скоро вернемся на следующем саммите ЕС", - заявил польский премьер.

Напомним, накануне во время европейского турне президент Украины Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку со всеми европейскими лидерами.

Также украинский президент призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества более мощно, чем РФ мобилизует свой потенциал.

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