В ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины, - Моравецкий

"Мы вчера поздней ночью обсуждали поставки боеприпасов, которые очень нужны сейчас Украине. На наше предложение не было положительной реакции со стороны некоторых стран", - сказал он.

Моравецкий считает, что совместные закупки, были бы в интересах всех стран ЕС, НАТО, а также Украины.

"Но как и дискуссия о танках казалась в начале совсем невозможной, как дискуссия о (системах ПВО - ред.) Patriot отодвигалась, так я думаю, что и к теме боеприпасов мы скоро вернемся на следующем саммите ЕС", - заявил польский премьер.