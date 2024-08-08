Поездка за границу с домашним животным: как подготовиться и какие документы нужны

Путешествие с домашними животными за границу во время войны имеет особенности – стоит учесть правила всех стран, через которые владелец будет везти любимца. Упрощенные требования перемещения животных из Украины уже не действуют.

Какие документы нужно подготовить для поездки с домашними животными, РБК-Украина рассказал глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Как узнать условия ввоза домашних животных в разные страны

В начале полномасштабной войны страны-соседи Украины упростили требования перемещения животных. Но уже с 2023 года они были постепенно восстановлены, обращает внимание глава Госпродпотребслужбы.

"Война внесла свои коррективы относительно условий путешествия с домашними любимцами. Раньше владельцу нужно было знать только условия страны назначения, если лететь на самолете: из точки А до точки Б. Но в настоящее время у нас возможно путешествие только на поезде, автобусе или автомобиле и в маршруте появляются транзитные страны, их условия также нужно выполнять", - объясняет Сергей Ткачук.

Если путешествие ограничивается Европейским Союзом, то на его территории правила едины.

"Но если вы, например, планируете ехать в Республику Ирландия через ЕС, то необходимо выполнить правила Европейского Союза и страны-назначения, то есть Ирландии", – отмечает он.

Все требования стран к некоммерческому перемещению животных можно найти на портале Госпродпотребслужбы по ссылке.

Фото: Животное должно иметь прививку от бешенства (gettyimages.com)

Какие процедуры нужно сделать любимцу перед поездкой

В Украине есть основной базис необходимых документов для поездки с животными и функционирует система, как и куда обратиться.

"Во-первых, животное должно быть чипованым и должно иметь прививку от бешенства. Эти действия удостоверяются в ветеринарно-санитарном паспорте животного государственного образца. Указанные процедуры должны проводиться именно в таком порядке", - отмечает Сергей Ткачук.

Он советует заранее пересмотреть информацию, как должен выглядеть государственный ветеринарно-санитарный паспорт, поскольку специалисты Госпотребпотребслужбы очень часто встречаются с мошенничеством.

"Во-вторых: нужно сдать кровь животного на исследование на титр антирабических тел. В Украине есть только три аккредитованные и признанные Европейским Союзом лаборатории. Эти учреждения расположены в Киеве, но необходимости ехать в столицу нет. Сейчас можно отобрать образец крови в ветеринарной клинике и направить по почте или другим способам в учреждение. Наши больницы ветеринарной медицины знают, как нужно действовать в таких ситуациях", - рассказывает глава Госпродпотребслужбы.

Кроме базисных процедур, есть дополнительные – например, противопаразитарные обработки. Их необходимо производить именно перед оформлением финальных документов. После осуществления всех необходимых процедур государственные врачи ветеринарной медицины оформляют ветеринарное свидетельство Ф-1, которое действительно в течение 72 часов.

"Заключительный документ, который вам необходим, - это международный ветеринарный сертификат. Его оформляют наши отделы пограничного инспекционного контроля межрегиональных территориальных органов Госпотребпотребслужбы, которые находятся не только на границе, но и в каждом регионе внутри страны", - отмечает Сергей Ткачук.

Фото: Противопаразитарные обработки необходимо делать перед оформлением финальных документов (freepik.com)

Контактные данные этих отделов можно найти на сайте службы.

"Этот документ важно оформить перед выездом. Наш специалист есть не в каждом пограничном пункте, а автобус или поезд не будет ждать владельца животного, пока ему будут оформлять международный ветеринарный сертификат", - отмечает он.

За какое время нужно готовиться к поездке с животным за границу

Минимальный срок подготовки к поездке – 4 месяца, обращают внимание в Госпродпотребслужбе.

Там составили приблизительный чеклист для владельцев домашних животных:

за 4 месяца – оформление ветеринарного паспорта, чипирование и вакцинация домашнего любимца;

за 3 месяца – отбор крови на исследование на титр антирабических тел и направление образца в лабораторию;

за несколько дней до поездки – оформление ветеринарного свидетельства Ф-1 в больнице ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы;

за несколько дней или за день до поездки – оформление международного ветеринарного сертификата в отделе пограничного инспекционного контроля межрегиональных территориальных органов Госпродпотребслужбы.

"Такие сроки установлены для выполнения требований стран ЕС, которые введены с 1 января 2012 года и действуют до сих пор", - объясняет Сергей Ткачук.

За консультациями можно обращаться в межрегиональные территориальные органы Госпродпотребслужбы. Специалисты службы помогут подготовиться к путешествию с домашним животным.