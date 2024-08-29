Электронные ветпаспорта для домашних животных: как их можно будет оформить

Какими будут условия регистрации домашних питомцев, в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык и специалисты Госпродпотребслужбы.

Какие будут условия регистрации домашнего животного в Едином реестре

Официальный старт кампании по регистрации домашних животных состоится этой осенью, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Владельцы собак, кошек и хорьков смогут зарегистрировать своих питомцев в Едином государственном реестре домашних животных во время визита к ветеринарному врачу. Список ветеринарных учреждений, которые присоединятся к проекту по регистрации животных, будет размещен на сайте pet.gov.ua.

Владельцам животных перед визитом в ветеринарное учреждение рекомендуют убедиться, что он находится на сайте pet.gov.ua, а значит, имеет право регистрировать домашних животных.

"Для регистрации владелец животного должен прийти к ветеринарному врачу вместе со своим питомцем. С собой нужно взять свой паспорт и идентификационный код (также подойдет Дія), при наличии - бумажный ветеринарный паспорт государственного образца. Перед визитом к ветеринарному врачу также просим владельцев сфотографировать своего любимца так, чтобы была четко видна мордочка (размер фотографии – 4х3, печатать фотографию не нужно), – обращают внимание в Минагрополитики.

В то же время прививки или чипирование не обязательны для регистрации животного в Реестре. Вместе с тем, в Госпродпотребслужбе рекомендуют делать домашним животным регулярные профилактические прививки, которые уберегут их от смертельных заболеваний. Также в ведомстве рекомендуют чиповать домашних животных, поскольку чип значительно повышает шансы на то, что потерянное животное скорее вернется домой.

Фото: Вакцинация домашнего питомца (gettyimages.com)

Регистрация домашних питомцев в Реестре будет добровольной. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Дениса Башлыка, среди преимуществ регистрации для владельцев:

быстрое и простое возобновление истории прививок животного, если ветеринарный паспорт был потерян;

облегченный поиск потерявшегося животного;

в дальнейшем – появление электронного ветеринарного паспорта животного в Дія, что упростит путешествия с животным в пределах Украины.

Нужно ли будет платить за регистрацию домашнего питомца

Услуга по регистрации домашнего питомца во всех ветеринарных кабинетах и клиниках будет бесплатной. В следующем году планируется появление электронных ветпаспортов зарегистрированных домашних животных в Дія, что не потребует дополнительных действий или оплат.

"Бесплатность регистрации предусмотрена законодательством. Регистрируя животное во время планового визита к ветеринару, вы не платите за услугу регистрации, другие услуги - прививки, анализы, чипирование - по-прежнему предоставляются платно", - говорят в Госпродпотребслужбе.

Останутся ли бумажные ветпаспорта действующими

Поскольку регистрация домашних животных в Реестре добровольна, бумажные ветпаспорта государственного образца останутся в силе, но не будут обязательными.

Как пояснили в Госпродпотребслужбе, сейчас команда проекта работает над тем, чтобы выдавать ветеринарные паспорта государственного образца могли не только государственные, но и частные ветеринарные врачи.

"Для пересечения границы будет сохраняться требование наличия бумажного ветеринарного паспорта государственного образца – аналогично граждане Украины при пересечении государственной границы должны иметь при себе бумажный загранпаспорт", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Фото: Пересечение границы с животным (gettyimages.com)

В дальнейших планах – интеграция Единого государственного реестра с международными базами данных домашних животных, в частности Europetnet.

Регистрация облегчит поиск потерявшегося питомца в будущем

Если зарегистрированное домашнее животное потеряется и его кто-то найдет, благодаря функции поиска в Реестре по номеру чипа или жетона ветеринарный врач сможет установить владельца, обращает внимание Денис Башлык.

"К сожалению, из-за полномасштабной войны количество потерянных животных неуклонно растет: они пугаются и убегают во время обстрелов или в ходе эвакуации из прифронтовых городов и сел. Надеемся, что Реестр домашних животных поможет скорее вернуть потерявшихся домашних любимцев в их семьи" , – говорит чиновник.