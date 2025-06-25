ЕС изменит правила покупки газа на фоне войны РФ против Украины
Страны ЕС достигли соглашения с Европейским парламентом по ослаблению правил хранения газа. Такое решение приняли, чтобы избежать завышения цен на газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правила ЕС по хранению газа были введены в 2022 году, чтобы обеспечить европейским странам резерв топлива на зиму. Это произошло после того, как Россия сократила поставки газа после полномасштабного вторжения в Украину. Это в свою очередь привело к резкому росту цен на газ в Европе.
В апреле этого года страны ЕС поддержали планы смягчить правила закупки газа к зиме. Ранее было требование заполнить хранилища на 90% до 1 ноября. Но такой дедлайн вызывает в ЕС опасения о завышенных ценах на газ.
Нынешнее соглашение позволяет странам ЕС достичь этой целевой отметки 90% заполнения газовых хранилищ в период между 1 октября и 1 декабря.
"Европейскому Союзу нужны стабильные поставки энергии по доступным ценам для процветания. Хранение газа является ключевым фактором безопасности наших поставок и стабильности рынка. Оно также защищает нас от использования России как энергетического оружия и манипуляций на рынке", - сказал комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен.
Отказ ЕС от российского газа
Напомним, что Европейская комиссия представила план по запрету импорта российского газа до конца 2027 года. При этом отдельные страны не могут заблокировать эту инициативу.
Однако ряд стран уже выступили об идее Еврокомиссии, в частности Венгрия и Словакия.
На фоне обострения на Ближнем Востоке венгерский премьер Виктор Орбан предложил ЕС отказаться от запрета российских нефти и газа.
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