ЕС изменит правила покупки газа на фоне войны РФ против Украины

Страны ЕС достигли соглашения с Европейским парламентом по ослаблению правил хранения газа. Такое решение приняли, чтобы избежать завышения цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правила ЕС по хранению газа были введены в 2022 году, чтобы обеспечить европейским странам резерв топлива на зиму. Это произошло после того, как Россия сократила поставки газа после полномасштабного вторжения в Украину. Это в свою очередь привело к резкому росту цен на газ в Европе.

В апреле этого года страны ЕС поддержали планы смягчить правила закупки газа к зиме. Ранее было требование заполнить хранилища на 90% до 1 ноября. Но такой дедлайн вызывает в ЕС опасения о завышенных ценах на газ.

Нынешнее соглашение позволяет странам ЕС достичь этой целевой отметки 90% заполнения газовых хранилищ в период между 1 октября и 1 декабря.

"Европейскому Союзу нужны стабильные поставки энергии по доступным ценам для процветания. Хранение газа является ключевым фактором безопасности наших поставок и стабильности рынка. Оно также защищает нас от использования России как энергетического оружия и манипуляций на рынке", - сказал комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен.