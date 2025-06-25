ЄС змінить правила купівлі газу на тлі війни РФ проти України
Країни ЄС досягли угоди з Європейським парламентом щодо послаблення правил зберігання газу. Таке рішення ухвалили, щоб уникнути завищення цін на газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Правила ЄС щодо зберігання газу були запроваджені у 2022 році, щоб забезпечити європейським країнам резерв палива на зиму. Це сталося після того, як Росія скоротила постачання газу після повномасштабного вторгнення в Україну. Це своєю чергою призвело до різкого зростання цін на газ у Європі.
У квітні цього року країни ЄС підтримали плани пом'якшити правила закупівлі газу до зими. Раніше була вимога заповнити сховища на 90% до 1 листопада. Але такий дедлайн викликає в ЄС побоювання про завищені ціни на газ.
Нинішня угода дозволяє країнам ЄС досягти цієї цільової позначки 90% заповнення газових сховищ у період між 1 жовтня та 1 грудня.
"Європейському Союзу потрібні стабільні постачання енергії за доступними цінами для процвітання. Зберігання газу є ключовим фактором безпеки наших постачань та стабільності ринку. Воно також захищає нас від використання Росії як енергетичної зброї та маніпуляцій на ринку", - сказав комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен.
Відмова ЄС від російського газу
Нагадаємо, що Європейська комісія представила план щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. При цьому окремі країни не можуть заблокувати цю ініціативу.
Проте низка країн вже виступили про ідеї Єврокомісії, зокрема Угорщина та Словаччина.
На тлі загострення на Близькому Сході угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував ЄС відмовитися від заборони російських нафти і газу.
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