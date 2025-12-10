В ЕС собрались ввести новые санкции против режима Лукашенко

"Послы только что договорились расширить санкции против Беларуси, чтобы противодействовать вторжением воздушных шаров. (Это решение) будет официально утверждено министрами иностранных дел на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По словам литовских чиновников, с июня в Литву из Беларуси попало всего 315 воздушных шаров, пик наблюдался в октябре - 71 нарушение воздушного пространства.