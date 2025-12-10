RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В ЕС собрались ввести новые санкции против режима Лукашенко

Фото: белорусский диктор Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в среду, 10 декабря, послы Европейского Союза согласовали расширение санкций против Беларуси из-за вторжения воздушных шаров с контрабандой в Литву.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х.

"Послы только что договорились расширить санкции против Беларуси, чтобы противодействовать вторжением воздушных шаров. (Это решение) будет официально утверждено министрами иностранных дел на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По словам литовских чиновников, с июня в Литву из Беларуси попало всего 315 воздушных шаров, пик наблюдался в октябре - 71 нарушение воздушного пространства.

 

Провокации Беларуси против Литвы

Напомним, вчера литовское правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за кризиса, связанного с воздушными шарами с контрабандой, которые залетают из Беларуси.

Еще в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз вынужден был закрываться из-за воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси. Из-за этого пострадали около 3,5 тысяч пассажиров и 25 рейсов: четыре отменили, семь перенаправили.

В ноябре провокации продолжились - работу аэропорта снова пришлось временно приостановить из-за появления неизвестных дронов вблизи аэропорта.

В ночь на 24 ноября снова состоялся массированный запуск воздушных шаров из Беларуси в воздушное пространство Литвы.

В ответ в Европейском Союзе заявили о подготовке санкций против Беларуси из-за этих провокаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитва